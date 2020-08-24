هيكل: تعاملنا بحرفية مع السيول و"كورونا".. ومن اختصاصاتي إيجاد إعلام يواجه الأزمات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن من اختصاصاته إيجاد إعلام قادر على مواجهة الإزمات، موضحًا أن التعامل مع الأزمات يمر بـ3 مراحل؛ وهي قبل ومع وبعد الأزمة.

وأضاف هيكل أن الدولة تعاملت بحرفية في موجة السيول الماضية، وكذلك في مواجهة أزمة كورونا؛ حيث تم تشكيل لجنة خاصة بإدارة الأزمة، وكانت تتخذ القرارات في إطار حماية المواطن والاقتصاد.

جاء ذلك خلال حوار هيكل مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور".

وعقب وزير الدولة للإعلام على انتقاد بعض المواطنين للمشهد الإعلامي، قائلًا: "الناس عندهم حق يزعلوا من الإعلام"، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك اختلاف في المحتوى الإعلامي؛ بهدف تحقيق المنافسة.