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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
فتحت حديقة حيوان الجيزة أبوابها، اليوم الإثنين، أمام الزائرين بعد إغلاق تخطى الأشهر الخمسة، منذ 20 مارس الماضي، وسط إجراءات احترازية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
واستقبلت الحديقة مع الساعات الأولى العديد من الأسر التي حرصت على اصطحاب أبنائها لرؤية الحيوانات والتنزه بعد غياب طويل.
ورصد "الخليج 365"، فرحة الأطفال الصغار وحرصهم على التقاط الصور بالقرب من الحيوانات.
وقال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، إن الإدارة كثفت دوريات مرور؛ لتكثيف المراقبة على الإجراءات الاحترازية.
وأضاف رجائي أن من بين تلك الإجراءات الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وجرى تقديرها بـ4 آلاف زائر فقط، لافتًا إلى نشر أجهزة قياس درجات الحرارة، والكمامات، للعاملين والزوار، وتأكيد القواعد من خلال اللوحات الإرشادية.
وأكدت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة جاهزة بخطة كاملة للتعامل مع كل الحالات الطارئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن انتشار أفراد الأمن التابعين للحديقة والتشديد على الزوار اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأضافت صابر، في تصريح أدلت به إلى "الخليج 365"، أن الحد الأقصى المسموح به 6 آلاف زائر، لافتة إلى عدم السماح بدخول أعداد أخرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر تعليق عمل كل الحدائق والمتنزهات العامة في أواخر شهر مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاقها 5 أشهر.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل الزوار في أول أيام افتتاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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