بـ 1.5 مليون جنيه.. إحباط تهريب 225 طربة حشيش بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام، تُقدر قيمتها المالية بأكثر من 1.5 مليون جنيه. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما (225 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام -مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة). Advertisements بمواجهة المتهمين أقرا بحيازة المواد المخدرة، وأضافا بتجهيز مخزن سري بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد ترويجها بمحافظات الوجه البحري والقبلي. قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و575 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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