بقيمة 3 مليون و800 ألف جنيه.. سقوط عصابة تصنيع الحشيش في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها بـ 3 مليون و800 ألف جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت قيام (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاوله تصنيع وخلط ذلك المخدر مُتخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مديرية أمن السويس تم ضبط اثنين من المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحيازتهما (348 طربة لمخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر مخلوطة بمواد أخرى معدة للكبس والتغليف، وزنت جميعها 53,800 كيلو جرام، كمية من بودرة وأعواد نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 12 كيلو جرام، 108 زجاجة وكيس لأدوية وزيوت وعقاقير مخدرة ومؤثرة مختلفة، كمية من الأعشاب "بردقوش – لبان – حناء" مجهولة المصدر وزنت جميعها 10 كيلو جرام، أدوات التصنيع "مكبس – اسطمبة حديدية – غطاء حديدية أواني معدنية وبلاستيكية تستخدم في التصنيع، مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – 2 ميزان).

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة لحساب المتهم الهارب.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 3 مليون و800 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استهداف وضبط المتهم الهارب.