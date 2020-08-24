ضبط شخص بحوزته 2 كيلو هيروين في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذاً من الأراضي الزراعية المتاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه في الاتجار والترويج على عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أمكن استهداف المتهم وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحيازته (3 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة معدة للترويج وزنت جميعها2 كيلو جرام -مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين" -ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 300 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.