بحوزتهما 63 بندقية وطبنجة.. أمن الغربية يضبط شقيقين لاتجارهما في الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية شقيقان لا تجارهما في الأسلحة النارية، وبحوزتهما 63 قطعة سلاح ناري، كما ضبطت شقيقهما لاعتراضه القوات أثناء عملية التفتيش.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل " – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، واتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمين وضبطهما، وكذا ضبط (شقيق المتهمان – مقيم بذات العنوان) لقيامه باعتراض القوات أثناء عملية التفتيش.

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وضبط بحوزة المتهمان (بندقية خرطوش، و21 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، 2 طبنجة مختلفة الأعيرة، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، 11 بندقية ضغط هواء، 2 طبنجة ضغط هواء، 26 طبنجة صوت، 2 جهاز لاسلكي، جهاز كاشف معادن، و79 ألف جنيه).

بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.