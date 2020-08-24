"تعبت من علاجه".. حبس عجوز حرضت حفيدها على قتل ابنها في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز أمبابة، بحبس سيدة عجوز 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على قتل نجلها المدمن، كما قررت النيابة، بحبس حفيد المتهمة وصديقه لتنفيذهما قتل المجني عليه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة أن المتهمة الرئيسية استعانت بابن نجلها للتخلص من عمه الذي اعتاد التسبب لهم في مشاكل والتعدي عليهم بالضرب بسبب إدمانه على المخدرات وعدم قدرتها على تحمل نفقات علاجه فاستجاب لها حفيدها وفي سبيل تنفيذ جريمته استعان بصديقه بعدما عرض عليه مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل معاونته في قتل عمه.

واعترف المتهم الثاني أن المتهم الأول عرض عليه معاونته في قتل عمه مدمن المخدرات مقابل مبلغ مالي وذلك تنفيذا لرغبة جدته التي يئست من تصرفات نجلها المدمن فوافق لمروره بأزمة مالية واتفقا على استدراج المجني عليه لأرض زراعية وما ان وصلوا لمنطقة نائية قام نجل شقيق القتيل بتقييد حركته من الخلف بينما تولى هو تسديد عدة طعنات له.

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تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة ملقاة وسط منطقة زراعية في مدينة كرداسة، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر مصابا بعدة طعنات.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ونجحت التحريات التي اجراها فريق البحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر في تحديد هوية المجني عليه ومن خلال فحص علاقاته وخطوط سيره واخر مشاهدات له تم حل اللغز عندما تبين انه شوهد قبل العثور علي جثته برفقة نجل شقيقه وشاب آخر.

تراس المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة قوة أمنية نجحت في ضبط نجل شقيق القتيل وصديقه وبمواجهتهما اقرا بارتكاب الجريمة بتحريض من والدة القتيل فتم إلقاء القبض عليها لتعترف ايضا بتحريضها المتهمين على قتل ابنها، واعترفت المتهمة ٦٣ عاما في المناقشات بقيادة اللواء عاصم ابو الخير مدير المباحث الجنائية أن نجلها البالغ من العمر ٤٥ عاما مدمن على المواد المخدرة ويأست من تصرفاته بسبب تعديه عليهم بالضرب وسرقتهم كما انها لا تستطيع الانفاق على علاجه فقررت التخلص منه واستعانت بابن نجلها الاخر الذي استعان بصديقه لمعاونته في تنفيذ الجريمة واستدرجا المجني عليه لقطعة ارض زراعية وقام حفيدها بتقييد حركته وتولى الاخر تسديد عدة طعنات له وفرا هاربين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.