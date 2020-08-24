بزعم تعيينهم بوظائف حكومية.. نصاب يستولى على 290 ألف جنيه من مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (6 مواطنين -مقيمين بمحافظة سوهاج) ضد أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية.

أسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة البلاغ وأن مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية -مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بوظائف ببعض الجهات حكومية مدعياً نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بتلك الجهات، واستيلائه من الشاكين على مبالغ مالية بلغت جملتها (290 ألف جنيه) بزعم تعيينهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

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كما أسفرت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن استهداف وضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.