مصر | ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو هيروين في المنوفية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو هيروين في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط شخص لاتجاره في مخدر الهيروين بالمنوفية.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية، تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين، متخذًا من الأراضى الزراعية المتآخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه فى الإتجار والترويج على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحيازته (3 إسطوانات لمخدر الهيروين وكمية مجزئة معدة للترويج وزنت جميعها 2 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين" - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (300000 – ثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا).

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.