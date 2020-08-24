مصر | ضبط شقيقين يتاجران في الأسلحة النارية بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شقيقين يتاجران في الأسلحة النارية بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط شقيقين "مالك محل أسلحة، عامل" – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص، وإتخاذهما من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية تم استهدافهما وضبطهما، وكذا ضبط شقيق المتهمان – مقيم بذات العنوان، لقيامه بعتراض القوات أثناء عملية التفتيش.

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وضبط بحوزة المتهمين بندقية خرطوش، ( 2 ) طبنجة مختلفة الأعيرة، ( 21 ) طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، كمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، كبير من أجزاء الأسلحة النارية، العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، (11) بندقية ضغط هواء، (2) طبنجة ضغط هواء، (26) طبنجة صوت، 57، طلقة بلى، (1750) طلقة صوت، (3) قطع أسلحة بيضاء، (2) جهاز لاسلكى، جهاز كاشف معادن، قيد حديدى، (222) قطعة ألعاب نارية، مبلغ مالى قدره ( 74930 جنيه).

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها وحيازتهما للمضبوطات وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.