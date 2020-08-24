أخبار مصر | الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأثنين، عن حالة طقس اليوم، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة وشمال الصعيد طقس يشهد طقس مائل للحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية اليوم والتى تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح معتدلة علي معظم البلاد، وتتوقع الهيئة أن تصل معدلات الرطوبة اليوم، الي 75% مما يحسن من درجه حرارة الجو بوجه عام.

وعن درجات الحرارة اليوم، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 30

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تطورات فيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65927 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 97340 حالة من ضمنهم 65927 حالة تم شفاؤها، و5262 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.