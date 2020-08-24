أخبار مصر | الرعاية الصحية: امتداد مبادرة اطمن لتصل إلى المسجلين بمحافظة الأقصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الرعاية الصحية: امتداد مبادرة اطمن لتصل إلى المسجلين بمحافظة الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، امتداد مبادرة اطمن، والتي أطلقتها الأسبوع الماضي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لتصل اليوم إلى المسجلين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.

وذلك من خلال بدء تفعيل تطبيق (البالطوElBalto) لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، مجانًا، للمرضى المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر، وهي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

يشار إلى أن تطبيق (البالطوElBalto)، عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع ٩٣ من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية "طب الأسرة، الباطنه، النساء، الأطفال، التغذية، الجلدية، النفسية، القلب"، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو كول مع الطبيب المختص.

فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق (البالطوElBalto) عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24 ساعة.

هذا وقد أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق (البالطوElBalto)، بعنوان مبادرة #اطمن، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط التالي من هنا ، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط من هنا