أخبار مصر | انطلاق فعاليات الدورة التدريبية "استخدام التكنولوجيا في التدريس" بجامعة حلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات الدورة التدريبية "استخدام التكنولوجيا في التدريس" بجامعة حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية "أونلاين" بعنوان "استخدام التكنولوجيا في التدريس".

يأتي ذلك في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالحرص على توفير التدريب على منظومة التحول الرقمي ومواكبة تكنولوجيا التعليم، وتأكيدًا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور أبو بكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان

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وهدفت الدورة التدريبية إلى التعرف على بعض المصطلحات التكنولوجية المستخدمة في التدريس ومنها (التعليم الالكتروني، التعليم المدمج، بيئات التعلم الالكترونية)، والتعرف على مفهوم نظم إدارة التعلم، وكذلك التعرف على بعض نماذج نظم إدارة التعلم (Blackboard، Moodle، google classroom، Edmodo)، هذا بالإضافة إلى التدريب على أحد نظم إدارة التعلم ومنصات التعلم (google classroom، Edmodo).

وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة مفهوم التعليم الالكتروني، وأهميته وأنواعه واستخداماته، ومفهوم التعليم المدمج وكيفية تصميم المقررات الدراسية وفقا لمقترح المجلس الأعلى للجامعات، كما ناقشت أنواع بيئات التعلم الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية.

كما تم التدريب على أنظمة ادارة التعلم ومنصات التعلم، والتدريب على انشاء الاختبارات الالكترونية والتعرف على التخزين السحابي والتدريب على أهم تطبيقاته التعليمية

هذا وقد لاقت الدورة تفاعلًا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين بشكل كبير أثناء انعقادها وبدا ذلك من خلال الاستفسارات والتساؤلات اثناء الأنشطة داخل الجلسات التدريبية، كما حرص المتدربين على القيام بالتكليفات المطلوبة منهم، وقام كل متدرب بإنشاء حساب على منصتي google classroom، edmodo، وقد قام معظم المتدربين برفع خطة التعليم المدمج والذى سوف يمارسونه فى الفصل الدراسى القادم ورفع المقررات والتكليفات والاختبارات للطلاب