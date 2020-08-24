أخبار مصر | وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة التنسيق بعد 3 أيام من غلق التسجيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة التنسيق بعد 3 أيام من غلق التسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أنه حرص على سير العمل والخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها.

وأعلن وزير التعليم العالى، فى تصريحات صحفية، خلال تفقده مكتب التنسيق، أننا الآن فى منتصف المرحلة الأولى والتى تنتهى الأربعاء المقبل، موضحا: "أى طالب عنده مشكله يتوجه لأى جامعة قريبة من مكان سكنه فهناك معامل الحاسب الآلى بالجامعات مجهزة وبها متخصصين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ".

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وكشف وزير التعليم العالى، أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشعب.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب.

وقررت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.