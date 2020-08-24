شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل زوارها بعد غياب 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الحياة من جديد إلى حديقة حيوان النزهة في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعد غلق دام 5 شهور، وذلك اتساقًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبدأت الحديقة استقبال الزوار وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة نبيلة وليم عزيز، مدير عام الحديقة، إن الحديقة استقبلت الجمهور في اليوم الأول منذ تفعيل قرار إعادة الفتح التدريجي لمتنزهات وحدائق الحيوان، حيث تم السماح بدخول 50% فقط من الكثافة العددية وإلزام المواطنين الراغبين في الدخول بارتداء القناع الطبي (الكمامة)، وكذا أفراد الأمن على البوابات والموظفين والعاملين ومشرفي بيوت الحيوانات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى توفير 3 كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الزائر قبل الدخول.

وناشدت «نبيلة»، الزائرين مساعدة أفراد الأمن والعاملين على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية باعتباره الدور المنوط به حتى يتم الخروج من الأزمة العالمية بسلام.

وقالت مدير عام الحديقة إنه يجري تعقيم وتطهير كافة أرجاء الحديقة وبيوت الحيوانات والزواحف مرتين كل يوم، في أول اليوم، وفي نهايته، مشيرة إلى أن الحديقة تستقبل زوارها بعد فترة الغياب الكبيرة بـ10 ولادات جديدة من الأسد الأفريقي والقرد الحبشي والكبش الأروي والحصان والعبلنج السوداني، وتبلغ أعمارها شهور لاستقبال الزائرين بواقع 4 ولادات قرود ونسانيس عبلنج سودانى و5 كباش أروى وولادة أبوعق.

وشددت على وضع علامات التباعد الاجتماعي لتحقيق الأمان والسلامة الصحية فيما تم تعليق لافتات بالإرشادات الطبية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بالدخول لمتحف المحنطات وبيوت الزواحف بأعداد محدودة عبارة عن 10 أفراد في كل مجموعة حتى يستنى الدخول للجميع وتحقيق للضوابط الوقائية.

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