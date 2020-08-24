شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يتفقد الحرم الجامعي: «منظر الدراجات البخارية مش عاجبني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، الجامعة، وعلق على الدراجات البخارية، قائلا: «منظر الدراجات البخارية مش عاجبني»، مشددًا على ضرورة الالتزام بمكان مخصص للسيارات والدراجات البخارية حفاظًا على الشكل الحضاري للجامعة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمبنى إدارة السيارات، مؤكدًا على عدم السماح بالتعامل مع الأفراد المترددين على الجامعة بدون ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة لكافة الأفراد قبل الدخول إلى حرم الجامعة.

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وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الهدف من جولاته الميدانية متابعة سير العمل ورصد أي سلبيات، وإيجاد حلول لها وتذليل كافة العقبات.

وتفقد رئيس الجامعة مقر توقيع العاملين لمتابعة انضباط العمل الإداري، وانضباط مواعيد الحضور وتطبيق كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للعاملين كافة.

وتلقى رئيس الجامعة تقرير حول استمرار عمليات التطهير ومراعاة عوامل السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى إمكانية إعادة تشغيل نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية في حال تهيأت الظروف لذلك.