شكرا لقرائتكم خبر عن 75 طالب يسجلون رغباتهم في معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت معامل التنسيق الإلكتروني بمقر جامعة الأقصر، برعاية الدكتور بدوى شحات، رئيس الجامعة في استقبال طلاب المرحلة الاولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة، حيث سجل حتى الآن نحو 75 طالب لرغباتهم والحصول على كشف بالرغبات التو قاموا بتدوينها.

وتابع الدكتور بدوى شحات بدوي، رئيس الجامعة، عملية تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي، موضحاً ان الجامعة قامت بتوفير عدد 75 جهاز حاسب آلي بإمكانيات عالية المستوى تم توزيعها على المعامل الأربعة التي خصصتها الجامعة لعملية التنسيق، التي تستقبل الطلاب وتوفير عدد من المختصين والفنيين الذين يقدمون كل خدماتهم للطلاب وأولياء أمورهم مجاناً.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب واولياء امورهم وايضاً تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر.