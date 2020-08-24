شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج المعاهد الأزهرية المتاح بها قاعات لفتح فصول رياض أطفال في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، من شيوخ المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، ممن لديهم قاعات شاغرة، إدراج معاهدهم بإدارة المعلومات بديوان المنطقة لاستغلالها في المرحلة العمرية.

وقال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن هذا التوجه يأتي تطبيقًا لرؤية الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.

وشدد على شيوخ المعاهد، سرعة إدراجها خاصة التي بها أماكن لفتح قاعات حتى يتسنى لأولياء الأمور التقديم الإلكتروني لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم، مع مراعاة عمل إقرار من شيخ المعهد بتوفير معلمة بالقاعات من المرحلة الابتدائية بالمعهد أو الخدمة العامة.