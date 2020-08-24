شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج المعاهد الأزهرية المتاح بها قاعات لفتح فصول رياض أطفال في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طلبت إدارة رياض الأطفال بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، من شيوخ المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، ممن لديهم قاعات شاغرة، إدراج معاهدهم بإدارة المعلومات بديوان المنطقة لاستغلالها في المرحلة العمرية.
وقال الشيخ أحمد السيد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إن هذا التوجه يأتي تطبيقًا لرؤية الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.
وشدد على شيوخ المعاهد، سرعة إدراجها خاصة التي بها أماكن لفتح قاعات حتى يتسنى لأولياء الأمور التقديم الإلكتروني لأبنائهم قبل انتهاء الموعد المحدد للتقديم، مع مراعاة عمل إقرار من شيخ المعهد بتوفير معلمة بالقاعات من المرحلة الابتدائية بالمعهد أو الخدمة العامة.
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