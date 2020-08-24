شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 16 طن لحوم أضاحي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (16) طنا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، غداً الثلاثاء، بمحافظات: (شمال سيناء- القاهرة- مرسى مطروح- الغربية- الإسكندرية)، بواقع (4) أطنان لمحافظتي (الإسكندرية – شمال سيناء)، و(3) أطنان لمحافظتي (القاهرة والغربية)، و(2) طن لمحافظة (مرسى مطروح)، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضافت الوزارة: ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه إلى 283 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ - الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر- البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، على أن يتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة الرسمى.

وزير الأوقاف يتابع انطلاق سيارات توزيع لحوم أضاحي الأوقاف للمديريات - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية