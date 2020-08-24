شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة ٦٠ مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مركز شباب بلبيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمركز ومدينة بلبيس، لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية، بمركز شباب بلبيس، والمقام بتكلفة 60 مليون جنيه، لتحسين مستوى الخدمات الشبابية والمجتمعية المقدمة لأبناء المدينة. وأكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والتأكيد على أهمية الرياضة ودورها الحيوي في المجتمع، والمساهمة في تقديم أجيالاً من الشباب قادرة على البناء وتحمل المسؤولية والمشاركة في إحداث التنمية المستدامة.

وخلال تفقده للأعمال الإنشائية داخل المركز والتي تشمل إقامة ملاعب كرة قدم قانوني، و3 ملاعب خماسي، صالة ألعاب نزالية، وحدة طب رياضي، مبنى إداري، مركز ثقافي، بالإضافة إلى محلات وقاعات أفراح «إستثماري» وجاري طرح حمام سباحة «إستثماري»، تم الإتفاق على بناء السور الخارجي للمركز بشكل حضاري وجمالي، تماشياً مع خطة تطوير وتجميل المدينة وإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وكذلك تحديد حرم الطريق والمحلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم موارد المركز وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليه.

وشدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الشباب، بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة، والتأكيد على إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة، خاصة أن مركز شباب بلبيس، يخدم قطاعاً كبيراً وكتلة سكانية ضخمة ويساهم في إعداد كوادر شابة في جميع الأماكن، وشتى المجالات لتكون في الفترة القادمة هي القادرة على تحمل المسؤولية ودفع عجلة الإنتاج.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء و تطوير مركز شباب بلبيس

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء و تطوير مركز شباب بلبيس

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء و تطوير مركز شباب بلبيس