شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: بدء اختبارات تحديد مستوى المتقدمين لدورات مركز التنمية المحلية بسقارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاثنين، انطلاق اختبارات تحديد المستوى التي تسبق تنفيذ الخطة التدريبية 2020/2021 لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة ببناء قدرات كافة العاملين بالإدارة المحلية على مختلف مستوياتهم بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الخطة التدريبية تتضمن إجراء 16 اختبارًا لتحديد المستوى في 8 دورات، بإجمالي 1064 متدرب ليصل إجمالي المستفيدين من الدورات والاختبارات 5044 متدرب.

وأضاف «شعراوي»، أن مركز التنمية المحلية بسقارة بدأ مطلع الأسبوع الجاري، وعلى مدار الأيام المقبلة، اختبارات تحديد المستوى لـ112 متدربًا من العاملين في الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية في إعداد مدربين TOT، ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي عبر برنامج spss بمراكز المعلومات، مشيرًا إلى أن المرشحين للدورات سيخضعون لـ7 اختبارات تتضمن تحديد مستوى في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وذكاء ومعلومات وسلوكيات شخصية واختبار شفهي ومقابلة شخصية واختبار في تخصص الدورة، لافتًا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي تم إرسالها لكافة المحافظات.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة اختبارات تحديد المستوى، حيث تم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع بمركز سقارة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء وتوفير أجهزة الكشف الطبي واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام في حالة ظهور أي حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.

كان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، قد عقد ورشة عمل لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2020/2021 بالتنسيق بين الوزارة وممثلي أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التي سيتم تقديمها في مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

ووضعت الورشة آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالي الحالي ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائي، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة.

Advertisements

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة

بعض المتقدين من العاملين بالمحافظات أثناء أداء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز التنمية المحلية بسقارة