شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم السويس» يحيل مدير مدرسة للتحقيق أثناء جولة تفقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الاثنين، عددًا من المدارس، للنظر في مدي جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأحال «الفولي» مدير المديرية أثناء جولته بإحالة مدير مدرسة للتحقيق، لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية بالمدارس خلال تلك الفترة الزمنية التي تسبق بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث شهد التعليم الفني عدداً من المتابعات الميدانية لمدير المديرية الذي تولي منصبه حديثا خلفا لسلمي الشاعر التي بلغت سن المعاش.

كما تفقد سير أعمال الاختبارات والمقابلات الشخصية مع مهندسي الشركات ومسؤولي التعليم الفني للطلاب المتقدمين لبعض التخصصات الفنية، وأبدى إعجابه بالتنظيم ومراعاة الإجراءات الاحترازية.