شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك في حملة لتنظيف شاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعي البيئي «اتحضر للأخضر»، نظمت وزارة البيئة حملة تنظيف شاطئ قرية «sea shell» بالساحل الشمالي بالتعاون مع فريق «بانلاستيك مصر» و«بنك القاهرة» بهدف توعية النزلاء بأخطار البلاستيك أحادي الاستخدام وحثهم على التقليل من استخدامه والاتجاه نحو بدائل قابلة للتحلل تساهم في حماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على دعم الوزارة لتلك الحملة الهادفة التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة من أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام الذي يمكث في البيئة لسنين تصل لـ450 عامًا متسببًا في ضررًا بالغًا على الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية، مضيفة أنه سيتم استكمال تنظيم مزيد من الحملات عند فتح الشواطئ العامة بالإسكندرية.

وأشارت «فؤاد» إلى أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا في نوفمبر الماضي، بأن تتولى وزارة البيئة التنسيق مع الوزارات المعنية لإعداد خارطة طريق للدولة، للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أسوة بدول قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال، موضحةً أنه لا يوجد سيناريو موحد تعتمد عليه الدول للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن كل دولة تضع ما يناسب ظروفها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت وزيرة البيئة بأعضاء الحملة وبسعيهم لأداء دورًا اجتماعيًا مهمًا من شأنه حماية البيئة، وهذا دليلاً على وعي الشباب بالأخطار التي تهدد البيئة، آملةً أن تزداد تلك المبادرات الشبابية في المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة في المجتمع لتبني السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، حيث تتطلع الوزارة إلى مبادرات شبابية أكثر في مجال حماية البيئة، كما تعد هذه الحملة نموذج رائع لدمج المرأة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص في العمل البيئي.

وبدأت فعاليات حملة التنظيف بتقسيم أعضاء الحملة إلى مجموعات صغيرة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في ظل أزمة كورونا «covid-19»، وقام أعضاء الحملة بتسليم المشاركين المعدات اللازمة للتنظيف كالقفازات والأكياس الصديقة للبيئة، وتم البدء في عملية تنظيف وتجميع كافة المخلفات الموجودة بالشاطئ من زجاجات وأدوات مائدة وأكياس بلاستيكية ومناديل ورقية وغيرها من المخلفات، ثم تسليم ما جمعه كل فرد لفريق الفحص والوزن للتأكد من المواد البلاستيكية المجموعة ووزنها على سبيل حصر ما تم تجميعه.

وفي نهاية اليوم قام أعضاء الحملة بوضع المخلفات المجمعة خلال اليوم في هيكل حديدي سمكي الشكل كإشارة رمزية لما يفعله البلاستيك بالكائنات البحرية، كما تم توزيع هدايا رمزية لكل مشارك من منتجات صديقة للبيئة من إنتاج شركة «بانلاستيك مصر».

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جدير بالذكر أنه مع بدء العودة التدريجية للأنشطة الحياتية ومنها النشاط السياحي، أصدرت وزارة البيئة أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالمحميات الطبيعية تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما يتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على أدواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.