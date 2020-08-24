شكرا لقرائتكم خبر عن بيع مقر «الوفد» بالغردقة بالمزاد العلني اليوم.. و«توفيق» يعترض (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى جلسة بيع بالمزاد العلني لمقر حزب الوفد بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، الإثنين، بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة.

ويعتبر مقر الحزب أرض ومباني العقار الكائن بالغردقة على إجمالي مساحة أرض 205.2م2 ويتكون من 1- أرضي (4 محال – ثلاث مكاتب + حمام + اوفيس ) و- دور أول علوي ( 9 غرف+ 4 حمام + 4 أوفيس) تسليم فوري، وأخر ميعاد لتقديم العطاءات داخل مظاريف مغلقة، الإثنين.

كان حسين فرج توفيق، أحد أعضاء الحزب، والمقيم برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر قد قدم إنذارًا على يد محضر لبهاء الدين أبوشقة، بصفته رئيس حزب الوفد، بسبب بيع مقر حزب الوفد الكائن بمدينة الغردقة.

وقال «توفيق» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الإنذار الذي أرسله على يد محضر لرئيس حزب الوفد بوقف بيع مقر الحزب بالغردقة رفض رئيس الحزب تسلمه»، مشيرًا إلى أنه «بعد إرساله بأيام تلقي تحذيرًا من أحد قيادات الحزب بأنه سيتم فصلي من عضوية الحزب»، حسب قوله.

وأضاف أنه لا يزال عضوًا بالحزب، ويسدد كافة رسوم العضوية، مؤكدًا رفضه بيع مقر الغردقة، متوقعًا تراجع الهيئة العليا لحزب الوفد عن السعي والاستمرار في إجراءات بيع مقر الحزب بالغردقة.

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