تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي لشهر أغسطس 2020

سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، يبحث اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2020، البنك المركزي المصري من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك تحديد سعر الفائدة، عما إذا سيتم تغييرها أو تثبيتها على نفس السعر المقرر في 25 يونيو الماضي، وهناك تكهنات من مجموعة من خبراء الاقتصاد تشير لاستمرار تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة دون تغيير.

سعر الفائدة يشهد حالة من الثبات منذ فترة، بالتزامن مع الوضع الحالي لتداعيات فيروس كورونا، وكان البنك المركز قد اتخذ بعض الإجراءات بشأن سعر الفائدة قبل التطورات التي أحدثها فيروس كورونا، بقيامه بتخفيض الفائدة بنحو 3% للعمل على تنشيط السوق وحماية عدد من القطاعات والكيانات الاقتصادية والصناعية للحفاظ على القيمة الرأسمالية لهذه الكيانات.

سعر الفائدة للإيداع والإقراض

كان قد تم الاجتماع في شهر يونيو الماضي 2020، وقرر البنك المركز بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند حد 9,25%، 10,25%، 9,75% على الترتيب، كما ظل سعر الائتمان والخصم عند نفس الحد وهو 9,75%، فهل سيكون نفس أسعار الفائدة كما هي أم سيتم تعديلها سواء بالخفض أو برفعها، هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمة بعد انتهاء اجتماع البنك المركزي اليوم.

توقعات سعر الفائدة أغسطس 2020

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتم تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، نظراً لكون معطيات السوق ومؤشرات الوضع الاقتصادي جيدة، فنجد حالة التضخم تراجعت بصورة مبشرة، وحركة الإنتاج تتجه نحو الصعود من جديد، ونجد أن عودة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بدأت في العودة تدريجياً، كما تعمل الدولة على تعزيز النمو الاستهلاكي كدافع لنمو الإنتاج المحلي.