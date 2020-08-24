أخبار سعر الفائدة أغسطس 2020 / المركزي المصري يجتمع لتحديدها اليوم

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 13/8/2020، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث تحدد لجنة السياسات النقدية بالبنك السعر للفائدة بناءً على مؤشرات وتقارير حالة السوق ووضع التضخم والنمو في الإنتاج، كما تهتم بالحفاظ على المدخرات التي تساهم في عملية الاستثمار للقطاع الصناعي والاستثماري.

سعر الفائدة يساهم في تنشيط عجلة الإنتاج من عدمه، فكلما كانت مؤشرات سوق العمل وحركة الإنتاج جيدة كان الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عند نفس الحد المعتمد مؤخراً، وذلك للحفاظ على مدخرات المواطنين لدي القطاع المصرفي.

سعر الفائدة يونيو 2020

حدد البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال يونيو 2020، بنحو 9.25%، 10.25%، 9.75%، وسعر الإئتمان والخصم بنحو 9.75%.

أسعار الفائدة على الشهادات بالبنك الأهلي وبنك مصر

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات “ربع سنوي” :- 9,50%.

الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات ثابت عائدها “ربع سنوي” :- 12,25%.

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات ثابت عائدها “شهرية” :- 12%.

الشهادات الخماسية ذات العائد الشهري:- 11%.

استثمار مجموعة ب لمدة سنتين ربع سنوي :- 14%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

1- تحسن المؤشرات الافتصادية وزيادة الاستثمار نتيجة الإصلاح الاقتصادي.

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2- استقرار الأسعار على المدي المتوسط و انخفاض نسبة التضخم.

3- انخفاض معدل التضخم العام إلى 0.7% مقابل 1.8% في العام الماضي في نفس التوقيت.

تأثيرات قرار تثبيت سعر الفائدة

وقد أكد خبراء أن قرار البنك المركز له تأثيرات، على تنشيط الطلب على القروض، ومن ثم التوسع في الاستثمار والعمل على خفض المزيد من نسبة التضخم، وسيعمل على تحسين مستوي أداء البورصة المصرية وارتفاع أسعار الأسهم، ويؤثر أيضاً على نسبة عجز الموازنة العامة، حيث أن كل 1% تخفيض يوفر 20 مليار جنيه في العام.