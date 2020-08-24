استعلم الآن .. فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أغسطس 2020 من المصرية للاتصالات، بدأت عمليات البحث تتكثف من قبل العديد من عملاء المصرية للاتصالات والذي يرغبون في معرفة تفاصيل قيمة فاتورة التليفون المنزلي أو الارضي وطرق السداد المتاحة أمامهم وغيرها من المعلومات حول هذا الموضوع، لذلك سوف نتابع معكم أهم ما قيل من أخبار حول عرض فاتورة التليفون وخطوات الاستعلام عنها وأيضا معرفة تفاصيل الفاتورة من قيمة الاشتراك الربع السنوي واستهلاك العميل خلال هذه الفترة الزمنية.

فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2020

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن طرح فواتير التليفون الأرضي لشهر اغسطس 2020 عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، حيث يستطيع جميع العملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال تسجيل الدخو الى الموقع وادخال بيانات العميل، جدير بالذكر أن عملية طرح الفواتير تكون بداية من يوم 15 في الشهر وتستمر فترة سداد قيمة فاتورة التليفون الارضي لمدة شهر كامل، وذلك حتى يكون هناك فترة أطول أمام العميل للسداد دون تزاحم.

موقع المصرية للاتصالات

كما قامت شركة المصرية للاتصالات بتوفير أكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون الارضي منها السداد النقدي عبر السنترال أو من خلال خدمات فورى أو من خلال الدفع الالكتروني من خلال موقع المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول الى الموقع ومن ثم ادخال كود محافظته ورقم التليفون الخاص به، ثم اختيار عرض الفواتير وسوف تظهر كافة التفاصيل ومعلومات الفاتورة.