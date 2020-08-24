“egypt.gov.eg” رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية 

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية تابع الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية “egypt.gov.eg” أغسطس 2020 هو ما يشغل محركات البحث في الوقت الحالي حيث يرغب الكثير من المواطنين في الاطلاع على المخالفات المرورية ومعرفة قيمة المخالفات ان وجدت سواء للدفع الإلكتروني أو لتجهيز المبلغ المطلوب قبل البدء في إجراءات تجديد الرخصة، حيث تقدم وزارة الداخلية المصرية عبر بوابة الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة السيارة وبرقم الرخصة ونوع ووحدة الترخيص والمحافظة مخالفات رخص القيادة، وهو ما سنوضح لكم في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنكم الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة عن طريق الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية خدمات نيابات المرور واختيار نوع الخدمة المطلوبة، كما أوضحت وزارة الداخلية رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية للدخول المباشر واختيار الخدمة المطلوبة من خدمة مخالفات رخص القيادة وفي هذه الحالة يتم إدخال لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها، أو خدمة مخالفات رخص القيادة الشخصية وفي هذه الحالة يتم إدخال رقم الرخص ونوع الترخيص ووحدة الترخيص والمحافظة التابع لها، أو خدمة متابعة الطلبات لمعرفة موقف طلب مسبق.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة الحكومة المصرية

كما أوضح المسؤولين إمكانية الدفع الالكترونية لتسوية المخالفات بكل سهولة دول الحاجة للذهاب إلى وحدة المرور وتوفيرًا للوقت وتفاديًا للزحام، ويمكنكم الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية ودفعها بكل سهولة عن طريقة الدخول على بوابة الحكومة المصرية واتباع الخطوات التالية:

اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ثم تقوم بإدخال رقم اللوحة بشكل صحيح والضغط على اجمالي المخالفات.

أو اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة وهنا يتم توضيح رقم الرخصة الشخصية ونوع الترخيص سواء رخصة خاصة أو مهنية ووحدة الترخيص والمحافظة التابع لها صاحب الرخصة ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات.

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