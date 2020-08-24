المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي المنزلي| رابط استعلام فاتورة يناير 2020| billing.te.eg

أصدرت المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يناير 2020 وأعلنت عن ذلك عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال إخطار شركة المصرية للاتصالات عبر البريد الإلكتروني للمسجلين في خدمة تلقي الإشعارات عبر البريد الخاص بهم، حيث يتم إرسال رسالة نصية على بريد المشترك الإلكتروني تحتوي على رقم الحساب الخاص بالمشترك ورقم التليفون الأرضي أو المنزلي وقيمة فاتورة التليفون.

كما تتيح المصرية للاتصالات إمكانية الدخول إلى موقعها الإلكتروني الرسمي للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي عن طريق الاستعلام برقم التليفون وكود المنطقة أو المحافظة التابع لها المشترك، أو من خلال الاستعلام برقم الحساب الخاص بالمستعلم، أو عن طريق الاستعلام عن الرقم الجديد ثم الضغط على أيقونة “أظهر الفواتير”، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر رابط دخول موقع المصرية للاتصالات الرسمي من أجل استعلام فاتورة التليفون الأرضي الجديدة أكتوبر 2019.

المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن إصدار فاتورة التليفون المنزلي لكافة مشتركيها الخاصة بشهر يناير الجاري 2020، حيث يتم معرفة قيمة الاستهلاك أو قيمة فاتورة التليفون عن طريق دخول موقع الشركة الرسمي، ومن ثم الاستفادة من خدمة السداد الإلكتروني أو عن طريق السداد بأي طريقة أخرى من طرق السداد سواء عن طريق خدمة فوري أو من خلال سنترال المنطقة التابع لها.

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وتتيح المصرية للاتصالات إمكانية سداد سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال فترة السماح التي تمتد من يوم إصدار المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بالشهر الجاري وحتى تاريخ الرابع عشر من الشهر التالي، وفي حال وجود شكوى من قبل المشترك، فيمكنه مراسلة الشركة وإرسال شكواه إلى ([email protected]) أو الاتصال برقم 111 خدمة عملاء المصرية للاتصالات we، كما توفر الشركة إمكانية التعرف على فروع وسنترالات الشركة في كافة محافظات ومناطق جمهورية مصر العربية.

وذلك من خلال الضغط على أيقونة “فروع وسنترالات” بالصفحة الرئيسية، ثم اختيار المدينة التابع لها واختيار المنطقة التي تسكن بها، وسيتم عرض اسم المدينة وعنوان الفرع ومواعيد عمل الفروع الرسمية، وبعد أن تم الإعلان عن إصدار فاتورة تليفون يناير المنزلية في تاريخ 15 يناير الجاري، فيمكنكم الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (billing.te.eg) دخول موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي للاستعلام عنها الآن.

استعلام فاتورة يناير 2020

تم الإعلان بشكل رسمي عن إصدار فاتورة التليفون المنزلي الخاصة بشهر يناير 2020 من جانب شركة المصرية للاتصالات، فمن يرغب في استعلام فاتورة يناير يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.