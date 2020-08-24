موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة _ 500 جنيهاً لكل عامل

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة، قد صرح محمد سعفان وزير القوى العاملة عن بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملاً غير منتظم، اليوم الأحد ولمدة 5 أيام، حيثُ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف ما يزيد عن 800 مليون جنيه للفئه المتضرره من فيروس كورونا المستجد،ويتم صرف مبلغ قدره 500 جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM ،مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة، وهكذا تكون الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العماله غير المنتظمة المتضررة من الوضع الحالي جراء فيروس كورونا covid-19.

منحة العمالة غير المنتظمة

قد تم تحديد موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، من قِبل اللجنة الوزارية المشكلة لدعم ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء،حيثُ تضم اللجنة وزارات القوي العاملة ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والجهات المعنية، اعتباراً بأن هذا الوقت مناسب لصرف مبلغ المنحة، خاصة أن هذه الفترة لن يكون فيها أى صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة ، من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية،دون خصم أي عمولات.

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منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

أكد وزير القوي العاملة، بأن يوم الأحد الموافق 16 من شهر أغسطس،على تواجد مبلغ الـ 500 جنيه المنحة الرئاسة في حسابات المستحقين .

صرح محمد سعفان أنه لا داعي للتزاحم علي ماكينات الصرف الآلي بفروع البريد والبنك الزراعي المصري إلا في الموعد المحدد لكل مستحق، وذلك تسهيلاً للصرف وحفاظاً على صحة وسلامة المستحقين والعاملين بالفروع.

كما أشار أنه تم تقسيم أعداد المستفيدين من صرف الدفعة الثالثة من المنحة إلى شرائح يومية حوالي 260 ألف مستحق في اليوم، لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

سوف تقوم وزارة الاتصالات بإرسال رسالة نصية لكل مستحق قبل ميعاد الصرف ب 24 ساعة.

أكد وزير القوى العاملة أنه من خلال صرف المرحلتين الأولى والثانية تم إثبات قوة الدولة المصرية ورعايتها لـ ابنائها من أفراد الشعب،من خلال توفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن.

أسهمت كل جهات الدولة المعنية بدور مهم وفعال في مرحلتي الصرف الأولى والثانية، والتى جعلت الجميع يعمل بروح الفريق الواحد وبشكل حضاري يليق بالدولة المصرية.