ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأهم 12 طريقا نفذتها الدولة خلال الفترة منذ 8 أغسطس 2014 ضمن المشروع القومى للطرق الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى. ١- محور روض الفرج ـ الضبعة الذى يربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى حيث يبدأ المحور من شبرا الخيمة مارا بالطريق الدائرى حتى التقاطع مع طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى والدائرى الإقليمى وصولا إلى الضبعة. ٢- تطوير وتوسعة طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1.920 مليار جنيه. ٣- إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطى بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه. ٤- ازدواج طريق نفق أحمد حمدى – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه. ٥- ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه. ٦- ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه. Advertisements ٧- ازدواج المرحلة الأولي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه. ٨ ـ تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتحويله لطريق حر بدون تقاطعات مرورية بتكلفة 1.185 مليار جنيه. ٩ ـ إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه. ١٠- إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه. ١١ ـ إنشاء طريق الفرافرة – عين دالة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه. ١٢ ـ إنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الاقليمي (بلبيس – بنها – طريق إسكندرية الصحراوي) بطول 90 كم وتكلفة 8.2 مليار جنيه.

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