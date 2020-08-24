شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. انخفاض الليمون لـ6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضراوات استقرار على مدار الأيام الماضية. ‎وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‎-الطماطم بسعر 3.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه والكوسة 7.5 جنيه للكيلو والجزر 8 جنيهات والخيار 7.5 جنيه.

‎-الباذنجان الرومى بـ 3 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 3 جنيهات والليمون 6 جنيهات.

‎-الباميا الخضراء بـ 20 جنيها

‎‏‎-التفاح البلدى 17.5 جنيه.

‎‏‎-تفاح امريكى بـ 35 جنيها

‎‏‎-كانتلوب " أناناس" بـ9 جنيهات

‎‏‎-بطيخ بـ5,5 جنيه

‎‏‎-الموز المستورد بـ28 جنيها

‎‏‎-العنب بـ 15 جنيها

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