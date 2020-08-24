شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال ملحوظ لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات في معامل آداب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد معامل الحاسب الآلي بكلية الآداب جامعة عين شمس، توافد عدد ملحوظ من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات.

وتشهد المعامل إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم منع دخول الطلاب بدون كمامة، فضلا عن الكشف الحرارى على البوابات الرئيسية للجامعة قبل توجيه الطلاب للمعامل.

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق، من خلال 13 معملا بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعى بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا فى العباسية، فضلاً عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

وتخدم معامل الحاسب الآلى بـ5 كليات بجامعة عين شمس، شريحة كبيرة من طلاب الثانوية العامة، حيث تعد معامل الحاسب الآلى الموجودة فى كلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وجهة الطلاب فى القانطين فى الحيز الجغرافى لمنطقة عبدة باشا وأحمد سعيد وشارع الجيش وباب الشعرية وغيرها.

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أما معامل كلية البنات بمصر الجديدة فتعد وجهه طلاب الثانوية العامة القاطنين بالحيز الجغرافى بمنطقة مصر الجديدة والنزهة وغيرها، فيما تعد معامل الحاسب الآلى بكلية الزراعة وجهة الطلاب بمحافظة القليوبية ومنطقة شبرا الخمية وغيرها، وكذلك معامل الحاسب الآلى بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسى للجامعة تعد أيضا وجهة شريحة كبيرة من الطلاب.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.