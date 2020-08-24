شكرا لقرائتكم خبر عن البيطريين: الاستعلام عن المقرات الانتخابية بالتجديد النصفى عبر الموقع الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن إمكانية استعلام كافة الأعضاء على مستوى المحافظات، عن لجانهم الانتخابية، للتصويت بالانتخابات المقرر لها الأربعاء المقبل، الموافق 26 أغسطس 2020، من خلال الموقع الرسمى للنقابة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه يتيح الرابط للأعضاء، من خلال كتابة رقم القيد الخاص بكل عضو، من الإطلاع على أخر عام لسداد اشتركات النقابة، والمبالغ مستحقة الدفع، والنقابة الفرعية التابع لها العضو، بالإضافة إلى مقر اللجنة الانتخابية، ورقمها، وتسلسل العضو فى الكشوفات.

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وتبدأ عمليات التصويت بكافة المحافظات من العاشرة صباحا، وتستمر حتى السادسة مساء، تحت إشراف قضائى كامل، حيث يشارك بالإشراف على عمليات الاقتراع 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، بعدد 55 لجنة انتخابية فى 27 محافظة.

ويُسمح لعضو الجمعية العمومية ( الناخب ) بتسديد اشتراك عام 2019 حتي تاريخ إجراء العملية الانتخابية، للمشاركة بالتصويت فى الانتخابات بموجب الإيصال الدال علي السداد معتمد من الموظف المختص.

وأكدت لجنة الانتخابات على ضرورة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة الأعضاء أثناء مشاركتهم بالانتخابات، من خلال الإلتزام بارتداء الأطباء البيطريين للكمامات، واستخدام المطهرات، وتطبيق المسافات الأمنة بين الأطباء البيطريين.