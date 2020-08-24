شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صحة عامة: الموجة الأولى لكورونا انكسرت.. والإصابات لا تعبر عن الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الموجة الأولى لفيروس كورونا انكسرت لحد كبير، مشددا على أن الأرقام المعلنة لا تعبر عن الحقيقة لوحدها لأن هناك كثير من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وانتقد أستاذ الصحة العامة ، في تصريحات لقناة اكسترا نيوز اليوم الاثنين، عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بعد تراجع نسب الإصابة، محذرا من عودة الأعداد الكبيرة للإصابات نتيجة تهاون المواطنين بتطبيق تلك الإجراءات.

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وأشار الدكتور المر، إلى ان منظمة الصحة العالمية أكدت صعوبة إثبات تراجع قوة فيروس كورونا وحدته، مضيفا: "لا نستطيع استنتاج تراجع الإصابات والوفيات بحدة الفيروس وتراجع شدته .. ويجب التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية مرة أخرى".

ودعا "المر" المواطنين إلى تعزيز الصحة العامة والامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة.