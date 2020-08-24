شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات تحديد المستوى للدورات التدريبية بمركز سقارة للعاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية انطلاق اختبارات تحديد المستوى التى تسبق تنفيذ الخطة التدريبية 2020 / 2021 لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، مضيفاً أن الخطة التدريبية تتضمن إجراء 16 اختباراً لتحديد المستوى فى 8 دورات بإجمالى 1064 متدربا ليصل إجمالى المستفيدين من الدورات والاختبارات (5044) متدربا.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن مركز التنمية المحلية بسقارة بدأ مطلع الأسبوع الجارى وعلى مدار الأيام القادمة اختبارات تحديد المستوى لـ112 متدربا من العاملين فى الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية فى إعداد مدربين TOT و دورة تحليل البيانات بإستخدام الحاسب الآلي بإستخدام برنامج ((spss بمراكز المعلومات.

وأشار شعراوى إلى أن المرشحين للدورات سيخضعون لـ7 اختبارات تتضمن تحديد مستوى فى اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وذكاء ومعلومات وسلوكيات شخصية واختبار شفهى ومقابلة شخصية واختبار فى تخصص الدورة لافتاً إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التى تم إرسالها لكافة المحافظات.

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وأضاف شعراوى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لتنفيذ خطة التعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال فترة اختبارات تحديد المستوى حيث تم تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع بمركز سقارة مع مراعاة التباعد الاجتماعى ، وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم وإستخدام المطهرات الشخصية وانتداب عدد من الأطباء وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية والتنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.

وكان مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة عقد ورشة عمل لبحث إجراءات تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2020/2021 بالتنسيق بين الوزارة وممثلى أعضاء منظومة التدريب بالمحافظات والمدربين أصحاب الحقائب التدريبية الجديدة التى سيتم تقديمها فى مركز سقارة لأول مرة تلبية لاحتياجات المحافظات وقطاعات الوزارة.

ووضعت الورشة آليات وإجراءات تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة للعام المالى الحالى ومراجعة وإقرار الدورات المدرجة بها بشكل نهائى، وتطوير منظومة التنسيق والتواصل والتعاون بين مركز سقارة والمحافظات فيما يخص التدريب وتنفيذ الخطة التدريبية الجديدة.