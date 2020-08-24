تحرير 323 قضية تموينية متنوعة.. وضبط 20 طن منظفات صناعية بالمنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن تحرير 323 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وتم ضبط 20 طن منظفات صناعية و19 ألف و200 قطعة صابون مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مصنع للمنظفات الصناعية يتم إدارتهم بدون ترخيص واستخدام خامات ومواد إنتاج مجهولة المصدر بإجمالي مضبوطات 20 طن منظفات و4800 قطعة صابون مجهولة المصدر، وتحرير محضر لصاحب محل مستحضرات تجميل وضبط 2400 لتر معطر جو و 14 ألف و400 قطعة صابونة مجهولة المصدر.
من جانبه، شدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطن ضد أي تلاعب.
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