شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «قيادات جامعة بنها» تجري مقابلات مع المتنافسين على وظائف إشرافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، الإثنين، اجتماعاتها لإجراء مقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومدير شؤون مكتب أمين عام الجامعة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شمس الدين، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، وعبدالعزيز صيام، مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد «المغربي» أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.