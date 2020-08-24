شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» :26% زيادة في صناعة الأجهزة الطبية بسبب الطلب على «الأشعة والتنفس الصناعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 104.7 خلال شهر يونيو 2020 (أولـي) مقابل 86.6 خلال شهر مايو 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع 21.0٪.

وقال الجهاز في تقرير له إن الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ بلغ 138.7 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020، حيث بلغ 76.0 بارتفاع قدره 82.5٪ بسبب زيادة الطلب على الأدخنة مع عودة نشاط المقاهي والكافيهات وتقليل مدة الحظر.

بلـغ الرقـم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 106.8 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 89.3 بارتفــاع قدره 19.6% وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وقال جهاز الإحصاء إن الرقم القيـاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بلغ 135.2 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 106.9 بارتفاع 26.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة والتنفس الصناعي.

كما أشار إلى ارتفاع الرقم القياسى لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 122.7 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 107.9 بارتفاع قدره 13.8٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والدوائية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وبلغ الرقـم القياسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 316.8 خلال شهر يونيو 2020 مقارنة بشهر مايو 2020 حيث بلغ 108.2 بارتفاع قدره 192.9٪ وذلك بسبب زيادة إنتاج عربات السكك الحديدية ومعدات النقل.

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