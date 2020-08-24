شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: تنفيذ تجربة الأرز الجاف بتخصيص 400 فدان موسم 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس طارق زكي صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، الاثنين، إنه للعام الثاني على التوالي، يتم تنفيذ تجربة الأرز الجاف بزراعة 400 فدان موسم 2020، بعدما تم زراعة 80 فدان العام الماضي، وأثبت نتائج إيجابية كبيرة، على رأسها توفير كميات كبيرة من مياه الري مقارنة بالري بنظام الغمر.
وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول الأرز موسم 2020 بالمحافظة بلغت 3200 فدان، بواقع 2000 فدان تم زراعتها طبقًا لقرار وزير الموارد المائية والري على مياه الترع، و700 فدان على مياه الصرف الزراعي، و100 فدان تابعة لكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، تم زراعتها وفقًا لقرار وزير الموارد المائية والري رقم 2299 لسنة 2019 والمخصصة لأبحاث الكلية لمدة 3 سنوات.
وأكد وكيل الوزارة، أنه لا توجد أي مخالفات أرز هذا العام، مشيرًا إلى أنه لا توجد زراعات بمحصول الأرز بالمخالفة على نطاق محافظة الإسكندرية طبقًا للمحاضر الانضمامية التي تم توقيعها بمعرفة الموارد المائية والري بالمحافظة وقسم الأراضي والمياه التابع لمديرية الزراعة.
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