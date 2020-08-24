شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية «استخدام التكنولوجيا في التدريس» بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس، يأتى ذلك في ضوء اهتمام جامعة حلوان بالحرص على توفير التدريب على منظومة التحول الرقمي ومواكبة تكنولوجيا التعليم، وتأكيدا على اهتمام الجامعة بتنمية مهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبوهشيمة، مدير المركز.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتور أبوبكر يوسف غنام مدرس تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان.

وهدفت الدورة التدريبية إلى التعرف على بعض المصطلحات التكنولوجية المستخدمة في التدريس ومنها (التعليم الالكتروني، التعليم المدمج، بيئات التعلم الإلكترونية)، والتعرف على مفهوم نظم إدارة التعلم، وكذلك التعرف على بعض نماذج نظم إدارة التعلم (Blackboard، Moodle، google classroom, Edmodo)، هذا بالإضافة إلى التدريب على أحد نظم إدارة التعلم ومنصات التعلم (google classroom, Edmodo).

وتضمنت الدورة التدريبية مناقشة مفهوم التعليم الإلكتروني، وأهميته وأنواعه واستخداماته، ومفهوم التعليم المدمج وكيفية تصميم المقررات الدراسية وفقا لمقترح المجلس الأعلى للجامعات، كما ناقشت أنواع بيئات التعلم الإلكترونية، وأنظمة إدارة التعلم والمنصات التعليمية.

كما تم التدريب على أنظمة إدارة التعلم ومنصات التعلم، والتدريب على إنشاء الاختبارات الإلكترونية والتعرف على التخزين السحابي والتدريب على أهم تطبيقاته التعليمية.

هذا وقد لاقت الدورة تفاعلًا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين بشكل كبير أثناء انعقادها وبدا ذلك من خلال الاستفسارات والتساؤلات اثناء الأنشطة داخل الجلسات التدريبية، كما حرص المتدربون على القيام بالتكليفات المطلوبة منهم، وقام كل متدرب بإنشاء حساب على منصتي google classroom، edmodo، وقد قام معظم المتدربين برفع خطة التعليم المدمج والذى سوف يمارسونه في الفصل الدراسى القادم ورفع المقررات والتكليفات والاختبارات للطلاب.

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