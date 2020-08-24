شكرا لقرائتكم خبر عن بينها غش تجاري وأغذية فاسدة .. إحالة 22 جنحة تموينية للنيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت حملة لإدارة تموين بندر المنيا، بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير ٢٢ محضر جنحة، وضبط ١٣١٢٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير، ١٥٦٠ علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ٣٠٠ زجاجة مشروب «بارلى» منتهى الصلاحية، ٥٣٥ قطعة بسكويت وشيبسى وسناكس منتهى الصلاحيه، ١ صفيحة جبنة بيضاء كبيرة الحجم منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط ٨٥ لفة لانشون منتهي الصلاحية، ٦١ برطمان مخلل جبن وكريمة مبسترة منتهى الصلاحية، ٢٢٣ علبة زبادي رايب منتهى الصلاحية، ٤٨ كيلو لحوم وكبدة ومفروم وسجق وهامبورجر منتهى الصلاحية، ١٠ لترعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ٧٣٠ زجاجة زيت تموينى مدعم.

وكذلك٨٠٠ كيلو سكر تمويني مدعم، ٢٦ زجاجة خمور (بيرة) بقصد البيع للجمهور، ٦ كيلو شيكولاتة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، 15 كمية من الأعشاب والتوابل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعدد من محاضر عدم حمل شهادة صحية.

وتم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة.