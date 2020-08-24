شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 مبنى على جانب ترعة المحمودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتنفيذ 40 قرار إزالة مبان من الطوب الأبيض والخرسانة على جانب ترعة المحمودية مبنية على مساحة 2592 مترًا مربعًا، كما نفذت 22 قرارًا آخر يإزالة التعديات بالزراعة على مساحة 1605 أمتار مربعة على شاطئ الترعة أيضًا.

إزالة التعديات على ترعة المحمودية

وقام عدد من الوحدات المحلية الواقعة على مصرف الطلبمات الرئيسى بتنفيذ 10 قرارات إزالة لمبان وزراعات على مساحة 3487 مترًا مربعًا.

إزالة التعديات على ترعة المحمودية

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار أعمال المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية والتطهير المستمر ومتابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف أولاً بأول للحفاظ عليها من التلوث والتعديات.

إزالة التعديات على ترعة المحمودية