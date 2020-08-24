- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 مبنى على جانب ترعة المحمودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بتنفيذ 40 قرار إزالة مبان من الطوب الأبيض والخرسانة على جانب ترعة المحمودية مبنية على مساحة 2592 مترًا مربعًا، كما نفذت 22 قرارًا آخر يإزالة التعديات بالزراعة على مساحة 1605 أمتار مربعة على شاطئ الترعة أيضًا.
وقام عدد من الوحدات المحلية الواقعة على مصرف الطلبمات الرئيسى بتنفيذ 10 قرارات إزالة لمبان وزراعات على مساحة 3487 مترًا مربعًا.
ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار أعمال المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية والتطهير المستمر ومتابعة مناسيب المياه في الترع والمصارف أولاً بأول للحفاظ عليها من التلوث والتعديات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,340
-
تعافي
65,927
-
وفيات
5,262
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 40 مبنى على جانب ترعة المحمودية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.