شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 5 معامل و2 عيادة طبية بـ3 مراكز لمزاولة النشاط بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على غلق (5) معامل طبية خاصة، بمركزى شبين الكوم وأشمون، لإدارتها بدون ترخيص ومخالفة القانون بشأن التشخيص الطبى المعملى، وكذا غلق عدد (2) عيادة طبية خاصة بمركزى الشهداء وشبين الكوم لمخالفتهما قانون تنظيم المنشآت الطبية، مشدداً على عدم تشغيل المنشآت الطبية إلا بعد القيام بالتقدم بطلب بذات الشأن وقيام مديرية الشؤون الصحية بالتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتلافى الملاحظات.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية المذكورة.
وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
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