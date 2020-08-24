شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: بدء توصيل الغاز الطبيعي إلى الوادي الجديد لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن بدء تنفيذ اول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى إلى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعى المضغوط تمهيداً لإطلاق تلك الخدمة الحضارية لأول مرة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال حضور الملا توقيع بروتوكول تعاون في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) إلى محافظة الوادى الجديد.

وأضاف الملا أن المشروع يساهم في سرعة إتاحة وتوفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة التي تستفيد بهذه الخدمة لأول مرة بما يسهم في التيسير عليهم واحلال الغاز الطبيعى تدريجيا محل أسطوانات البوتاجاز، موضحاً ان الغاز الطبيعى المضغوط يعد حلاً أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعى في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى اليها في الوقت الحالي.

ووجه الملا الجهات المنفذة بالعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لإتمام المشروع في ظل أهميته للمحافظة وبما يتسنى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة في الوحدات السكنية بالمحافظة.

ويقضى البروتوكول بالتعاون في تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى بإستخدام تكنولوجيا تغذية المحطات الرئيسية بالغاز الطبيعى المضغوط ( CNG ) والقيام بكافة الدراسات والإجراءات اللازمة تمهيدا للتوصيل إلى 14 الف عميل منزلى بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى العملاء المنزليين والتجاريين والصناعيين في نطاق المحافظة خاصة وانها غير متصلة حالياً بالشبكة القومية للغاز الطبيعي حيث أنها اكبر المحافظات من حيث المساحة والاقل من حيث عدد السكان الأمر الذي دعا لسرعة إتاحة بدائل عملية لتوفير الغاز الطبيعي بوسائل أخرى بخلاف الشبكة القومية للغاز الطبيعي والحصول على مصدر للطاقة النظيفة للمحافظة متمثلة في إمدادها بالغاز الطبيعى.

ومن جانبه قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ان توفير الغاز الطبيعى لأهالى الوادى الجديد هو أحد أهم أولويات المحافظة في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان اتاحة استخدام الغاز الطبيعى يمثل سهولة ويسر كبيرين على المواطنين والأسر بالوادى الجديد بدلا من استخدام أسطوانات البوتاجاز، وان المحافظة تعمل على وجه السرعة للإنتهاء من كافة الاجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع والذى يعد نقطة تحول مهمة في الخدمات المقدمة للأهالى.

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