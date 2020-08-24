شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: إزالة الإشغالات والمخالفات بمحور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة مستمرة 24 ساعة بما تم تنفيذه بشأن إزالة الإشغالات بطول محور المحمودية المروري الجديد، ومصادرة كافة المخالفات وتوقيع العقوبات على كافة المخالفين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية، كثفت حملاتها لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم طريق محور المحمودية.

وفي سياق متصل، قام اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، بجولة تفقدية موسعة بطول محور المحمودية، وخلالها تمت متابعة ما تم تنفيذه من حملات مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والأكشاك والسقائف والتند المخالفة وإشغالات الباعة الجائلين.

وكذا متابعة حملات رفع الأتربة والرديم والمخلفات الصلبة التي تمت على مدار الأيام السابقة.