شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري تتعرض للتحرش في الساحل الشمالي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة داليا البحيري إنها تعرضت للتحرش مرات عدة، وطالبت أي فتاة أو سيدة تتعرض للتحرش بأن تصرح بما تعرضت له، وألا تخفي مثل هذه الأحداث، وعليها أن تتعامل بقوة، في هذا الأمر، وإبلاغ المعنيين بما تعرضن له.

وقالت البحيري، في تصريح لـ«الراي» الكويتية، إنها في الفترة الأخيرة تعرضت للتحرش مرات عدة، وهي تقضي إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، في منطقة الساحل الشمالي.

وذكرت: «في مرة من هذه المرات، وقبل أيام قليلة، قمت بضرب المتحرش، خصوصاً أنه اقترب مني، فكان لا بد من عقابه، ولم يرد عليّ واختفى سريعاً، قبل أن يتدخل المارة، ويعتدوا عليه، وهذا ما يحدث في مثل هذه المواقف».

ولفتت إلى أن «الفرصة متاحة حالياً، وبعد التعديلات الأخيرة للقوانين في مصر، والتي شددت في عقوبات التحرش، في الإبلاغ عن وقائع التحرش والمتحرشين، لأن الدولة المصرية تولي هذا الملف عناية خاصة، وتنشر فرقاً أمنية في المناسبات لمطاردة المتحرشين والإمساك بهم، كما أن هذا سيؤدي لوقف هذه التحرشات، ولكن من خلال المجتمع والسلطة والقانون».