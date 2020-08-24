شكرا لقرائتكم خبر عن مخلفاتك تزيد دخلك فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أحمد عبدالقادر، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر، المسؤولة عن نظافة الإسكندرية، أنه بصدد إعداد مذكرة لعرضها على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشأن تخصيص قطعة أرض تستخدم لفرز النفايات والمخالفات من قبل «النبيشة».

وأشار عبدالقادر إلى أن تخصيص قطعة الأرض هي الخطوة الأولى والأهم للقضاء على ظاهرة «النبش» العشوائي لصناديق القمامة بشوارع الثغر، حيث تم الاتفاق من قبل الشركة مع مجموعة من كبار «النبيشة»، والذين اعتبرتهم الشركة من الآن وصاعداً موردين للقمامة، على توفير قطعة أرض من قبل المحافظ تخصص للفرز على أن تقوم شركة نهضة مصر بشراء ناتج المفروزات وفقا لسعر السوق.

وتعكف الشركة على دراسة مشروع كبير لشراء ناتج المخلفات من المنازل، أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، لتصبح المخلفات وسيلة لزيادة دخل المواطن ولو بنسبة بسيطة، بجانب القضاء على ظاهرة النباشين.

وأوضح أنه من خلال استطلاعات الرأى التي قامت بها الشركة والتواصل المباشر مع مواطنى المحافظة لتقييم أداء الشركة وتطبيق التجربة مع عدد من ربات البيوت من خلال فرز وبيع مخلفات المنازل للشركة، ستقوم الشركة بتفعيل تجربة أكبر في إحدى مناطق المدينة لتقييم نجاح هذا النظام الجديد من عدمه وعلى ضوء النتائج والدراسات سيتم تعميم التجربة في المحافظة.