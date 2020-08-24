شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، أنه حرص على سير العمل و الخدمة المقدمة لأبنائنا الطلاب بمكتب التسنيق المركزى الذى تستضيفه جامعة عين شمس لأول مره فى تاريخها .

وأعلن وزير التعليم العالى ، فى تصريحات صحفية ، خلال تفقده مكتب التنسيق ، أننا الآن فى منتصف المرحلة الأولى والتى تنتهى الاربعاء المقبل ، موضحا :" أى طالب عنده مشكله يتوجه لأى جامعة قريبة من مكان سكنه فهناك معامل الحاسب الآلى بالجامعات مجهزة وبها متخصصين مؤهلين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات ".

وكشف وزير التعليم العالى ، أنه من المرتقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بعد 3 أيام من غلق باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى ، وإعلان مواعيد انطلاق المرحلة الثانية والحدود الدنيا لكل الشعب .

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وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .

وقررت وزارة التعليم العالي ، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.