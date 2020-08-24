شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فتح حدائق الحيوان وعروض جديدة لاستقبال الجمهور بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت جميع حدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة اليوم الاثنين فى تمام الساعة التاسعة صباحا أبوابها لاستقبال الجمهور، منها حديقة حيوان الجيزة والأسماك و7 حدائق إقليمية للحيوانات تشمل "حديقة الفيوم وبنى سويف والعريش وكفر الشيخ، والغربية والإسكندرية والشرقية"، بعد إغلاقها قرابة من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووضعت حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ،عدة ضوابط منها إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، تحديد الكثافات لا تزيد عن 3 الالف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزورا ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، وتوفير أجهزة لقياس حرارة للزوار عند الدخول، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة اليوم الاثنين من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات وخاصة الجيزة، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف "رجائى " ،أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعى خلال زيارة العائلات والاسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة .

وعدم تجاوز عدد الزوار داخل حديقة حيوان الجيزة 3 الاف زائر، من خلال توفير 20 منفذا بمختلف أماكن الدخول لحديقة الحيوان وتوفير المطهرات الشخصية للعاملين على تغذية الحيوانات، وتوفير أدوات الرش للأرضيات والمشايات للحيوانات لحماية الزوار والوقاية من فيروس كورونا، ويتم احتساب الخارجين من حديقة الحيوان لضمان ثبات عدد الزوار عند سقف الـ3 الآف زائر، وهذه القواعد تتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة حيوانات جديدة داخل الحديقة.

واستعدت حديقة حيوان الجيزة، من خلال جاهزية المسطحات الخضراء، وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه ،وفتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول لمنع التكدس أمام أبواب الدخول، وزيادة البوابات الالكترونية وأجهزة لكشف المعادن حفاظا على أمان الزوار، وتشغيل القطار الترفيهى لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة، وعرض بانوراما لذكر وانثى النمر البنغالى المهددة بالانقراض والمعروفة بشراستها وافتراسها وقوتها الطبيعة بجوار البحيرة القريبة من بيت انسان الغابة، وهو مكان جديد طبقا للمعايير الدولية وهم " رعد "ومدام " زيزي"، يبلغ 200 منور حيث تم تربية النمور كأشبال منذ 3 سنوات بالحديقة .

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وعرض للوالدات الصغيرة، حتى يستمتع الاطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعمل عرض تدريبى لسباع البحر، متابعة أنه تواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها، وتواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين، ولوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.

ويوجد عدد 2 سيارة مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة اى طارئ وكذا تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الازمات واخلاء الحديقة، وزيادة عدد الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة حفاظا على مظهر الحديقة، تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الاسبلة لتوفير مياه الشرب النقية .

وأكدت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أنه تم رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وزيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات، وتدعيم الحدائق الاقليمية ببعض طيور الزينة والزواحف وتحديث طرق العرض بها واضافة عروض جديدة ،واجراء الصيانة لمرافقها وعرض الولدات الجديدة بها ليتمتع جمهور الاقاليم بمشاهدة الحيوانات البرية، والتنسيق مع مرفق الاسعاف بالجيزة وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار بغرض تواجد عدد من عربات الاسعاف داخل الحديقة، وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب اسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ.

وتابعت، أن هناك عروض فرس النهر –وعروض لزوجى "الأسد مروان" و"الأنثى لولا"، وسكر وليليى، ودود الشمبانزى ،وعروض لزوجى الكونغر الاحمر، وأنثى القرد الأزرق الملقبة "بندا "والمكاك البنغالى، وتجهيز سينما الأطفال، والغزلان، وأبو حراب السودانى و"الاميو" وعروض لأنثى الجمل الآسيوى"ذى السنامين" "جنى"، وأبو عدس، وبوجا يلاند، ومجموعة إجوانا حمراء – إجوانا خضراء–ثعبان النرد - ثعبان أرقم أحمر – ثعبان لبن – أصلة بورما ألبينو – أناكوندا ) و( أبو عق – بوجا ايلاند – كبش أروى – بجع ) وللقرد الحبشى، وأبو حراب سودانى، وماعز آسيوى، ونعام وحيوان الإيلاند - وقرد النيل الأزرق، وعبلنج سودانى– فرس النهر– وعروض للنعام، وعروض ببيت الزواحف والطيور.

كما تستقبل الحديقة، عرض مفتوح للنمور البنغالى وتم عمل عرض جديد للأناكوندا. وعروض ببيت الدب البنى الروسى والملقبين بـ"عنتر وحسونة"، نجوم الحديقة، وعروض للفهد وأنثاه، وعرض خاص لانثى الزراف سونسن والأسود، وفرس النهر " سيد قشطة " وأبرز الأسود بحيوان الجيزة "العمدة، وحسين فهمى والحاج متولى، والأبيض "الملقبين بـ"نجوم الحديقة"، تجهيز الجزيرة المائية لعرض البجع، وحديقة حيوان الطفل وتدعيمها بالحيوانات الأليفة، والاستراحة الملكية والجبلاية "الملكية والشمعدان"، وبركة "سيد قشطة" وعروض لسبع البحر اللمبى، وجاميكا، وبحيرات البط وجزيرة الشاى، وتشغيل قطار فرس النهر، والمتحف الحيوانى، والطفطف.

كما سيتمتع زوار الحديقة بعروض الكنجارو"ريفو"، و4 دببة منها "سلوى" أقدم دبة بالحديقة، وهانى ونفين وسماح، وعروض الشمبانزى لوزة يويو إنجى البرنس ودودو، وتجهيز وإنارة الجبلاية الملكية، و بقر وحشى جنوبى وتجهيز كشك البقرة، وأنثى إنسان الغاب "تيتى"، والنسناس والقرود وأشهرها جمعة ونادر ووحيد ورشيدة، والقرد الأصفر تليها بيوت الزواحف والتى تضم الثعابين والسلاحف البحرية والتمساح النيلى والحرباء والسحالى والأبراص"، والكودو الكبير الملقب "تيتو"، وعمل عرض تدريبى لسباع البحر.

تعد حديقة الحيوانات بالجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تأسست عام ١٨٩١، هى اكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالى ٨٠ فدان، ويوجد به حاليا حوالى ٤٨٠٠ حيوان وطائر.